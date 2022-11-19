Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 20 kasım Pazar günü Nazilli Şehir Stadı’nda saat 14.00’da oynayacağı ve Nazilli Belediyespor kulüp resmi youtube kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak olan Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor kulübü maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksimizde gerçekleştirilen ter antrenmanı ile müsabaka hazırlıkları sonlandıran takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Naz Naz’da sakatlığı devam eden Hüseyin Çolak kadrodaki yerini alamayacağı öğrenildi.