TFF 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktör Cihan Erdil ve ekibinin istifası doğrultusunda yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktör Cihan Erdil ve ekibinin istifası doğrultusunda yollarını ayırdı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyesporumuzun Teknik Direktörlüğünü yapan Cihan Erdil ve ekibinin istifası doğrultusunda yapılan yönetim kurulu kararı ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Nazilli Belediyesporumuzun bugün gerçekleştirilecek antrenmanlarına takımımızın başında altyapı hocalarımız Birkan Duran, Murat Türkar, Murat Angın ve Serkan Çevik çıkacaktır" denildi.