Eşin Group Nazilli Belediyespor Türkiye Kupası 4. Eleme turunda 8 Kasım Salı günü saat 19:00’da Yeni Adana Stadyumuna karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Türkiye Kupası 4. Eleme turunda 8 Kasım Salı günü saat 19:00’da Yeni Adana Stadyumuna karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan siyah iİnciler karşılaşma için akşam saatlerinde Nazilli’den karayolu ile İzmir’ e daha sonrada hava yolu ile Adana’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Kaleciler, kaleci antrenörü Eser Altın gözetiminde son hazırlıklarını tamamlarken, kafilede sakatlıkları bulunan Hasan Çayrak, Fatih Tultak, Fatih Üge, Ahmet Gökbayrak ve Cemal Şener yer alamayacak.