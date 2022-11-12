Eşin Group Nazilli Belediyespor sabah saatlerinde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah incilerde sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Hasan Çayrak ve Hüseyin Çolak kadrodaki yerlerini alamayacak. Kafile öğle saatlerinde karayolu ile Isparta’ya doğru yola çıkarken, futbolcular kente ulaşmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Aydınlı engelli bireyle Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

Aydınlı engelli bireyle Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

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