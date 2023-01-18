Ligin 21. haftasında Nazilli Şehir Stadı’nda 22 Ocak Pazar günü Batman Petrolspor’u misafir edecek olan Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 21. haftasında Nazilli Şehir Stadı’nda 22 Ocak Pazar günü Batman Petrolspor’u misafir edecek olan Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mesut Toros gözetiminde Afyonspor maçının ardından verilen 1 günlük izin sonrasında tesislerde toplanan Nazilli Belediyespor haftanın ilk antrenmanını tamamladı. Siyah incilerde transferi gerçekleşen Cihan Avcu takımın ile ilk antrenmanına katılırken, antrenmanın kazanan takımı ise rakiplerini mağlup eden sarı takım oldu.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Eşin Group Nazilli Belediyespor’un antrenmanını Kulüp Başkanı Ünal Önal ve yöneticiler ile takip ederek takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Abak, antrenman sonunda futbolculara Batman Petrolspor karşılaşmasında başarılar diledi.