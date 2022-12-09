TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin 18. haftasını bay geçirecek olan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Somaspor karşılaşması sonrasında verilen 3 günlük izinin ardından ligin 19. haftasında 18 Aralık Pazar günü ilk yarının son maçında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde yenileme koşusu sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular, son bölümde belirlenmiş alanda gerçekleştirilen çift kale oyun çalışması ile antrenmanı tamamladı.