Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasındaki işbirliği protokolünün hayata geçirilmesinde önemli adım atıldı.

Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasındaki işbirliği protokolünün hayata geçirilmesinde önemli adım atıldı.

İKMYO yönetiminin, teorinin pratiğe dönüştürülmesi ve işin işyerinde öğrenilmesi anlayışıyla müfredatında ESİAD’ın ihtiyaçlara yönelik tespitleri doğrultusunda yaptığı düzenlemeler ortak toplantıyla tanıtıldı. Akademisyenlerle Dernek yöneticileri, İKMYO’da bir araya gelip, protokolün tanıtımını yaptı, öğrencileri daha okul sıralarındayken sektöre taşıyacak işbirliğini başlattı.

Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik, 7 Aralık 2021’de imzalanan işbirliği protokolü ile sanayicilerin ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda İKMYO’nun eğitim programlarının içeriğinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu çerçevede, Meslek Yüksekokulunun ESİAD’ın faaliyet konularına giren Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret, Lojistik ve Makine Programlarının müfredatı ESİAD tarafından incelendi. Bu alanlarda müfredatın nasıl geliştirilmesi gerektiği, hangi derslerin ilave edilmesinin faydalı olacağı konusunda görüş oluşturularak İKMYO ile paylaşıldı. Yüksekokul yönetimi de tespit ve öneriler doğrultusunda müfredat düzenlemesi yaptı.

Uygulama aşamasına getirilen işbirliğinin tanıtım toplantısında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İKMYO’nun yeni döneme hazırlık amacıyla yürüttüğü çalışmalarda ESİAD’ın görüşlerinden yararlanarak müfredat güncellemesi gerçekleştirdiğini belirtti. Sibel Zorlu, bu şekilde ilgili programlardaki müfredat ve ders içeriklerinin, sektörlerin talep ve beklentileri çerçevesinde yeniden belirlenmiş olduğunu söyledi. Böylelikle öğrencilerin mesleki eğitim, staj ve istihdamlarında iş dünyasına daha kolay entegre olabilmelerinin sağlanacağını dile getiren Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ders içeriklerinin, sanayinin ve iş dünyasının talep ve beklentileri çerçevesinde belirlenmesi öğrenciler ve sanayiciler ve iş dünyası için çok kıymetli. Sanayi ve iş dünyamız yeşil ve dijital bir dönüşümden geçiyor. Teknolojideki hızlı ilerlemeler de küresel rekabet koşullarını yeniden şekillendiriyor. Bu gelişmeler hem üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştiriyor, hem de yeni beceri ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla beşerî sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. İşbirliğinizin, ‘İş Dünyası Üniversitemde’ mottosuyla hayata geçirilmesinde emeği olan, okul yönetimine, akademisyenlerine ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz”.

İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan da işbirliğinin ayrıntıları halkında bilgi verip, “Belirlediğimiz programlardaki dersler, ESİAD bünyesindeki sektörlerin taleplerine göre revize edildi. Böylece öğrencilerimizin sektörlere entegrasyonuna önemli katkı sağladık. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Zorlu’ya, Yönetim Kurulu üyelerine ve öğretim elemanlarımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tanıtım toplantısında, işbirliği protokolüne ve müfredat programına katkıları nedeniyle önceki Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ile ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tescom Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sağel ve ESİAD Üyesi, Emoda Yazılım ve Danışmanlık İş Geliştirme Müdürü Kadir Üğüdücü de konuşma yapıp, program hakkında bilgiler verdi.