Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 3 gün önce kocası tarafından boynundan vurulan Semira A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. T.A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., Semira A’ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı. Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.’yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.’nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 çocuk annesi Semira A., tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.