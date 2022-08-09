Öte yandan, katil zanlısı koca ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde eşi Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı, ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi. Doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Dilek Karcı, yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk annesi Karcı’nın ölüm haber i sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin, yarın Tire’de defnedileceği öğrenildi.

İzmir’de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

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