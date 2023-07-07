İstanbul’da çıkan kavgada eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi, Tokat’ta son yolculuklarına uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde E.Ş., eşi Nazlı Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan Salime Şahin, kavgayı ayırmak üzere damadının evine gitti. Kavga daha da şiddetlenirken, cinnet getiren E.Ş. eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin’i av tüfeğiyle vurdu. Eşi ve kayınvalidesini öldüren E.Ş., aynı silahla intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Nazlı ve Salime Şahin’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Tokat’ın Reşadiye ilçesine getirildi. Anne ve kızı için Reşadiye ilçesinin Muratkaya köyünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı toprağa verildi.