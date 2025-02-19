Muş’un Malazgirt ilçesinde eşi tarafından bilinmeyin nedenle öldürülen Aynur İsi, doğduğu köyde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Eşi tarafından silahla ateş edilen ve vücuduna 6 mermi isabet eden 40 yaşındaki 7 çocuk annesi Aynur İsi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Aynur İsi’nin cenazesi ise baba köyü olan Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda eşi Aynur İsi’yi vuran İhsan İsi ise Erzurum’da yakalandı.