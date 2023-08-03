Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı villanın yüzme havuzunda eşi tarafından baygın halde bulunan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Bayhan(63), yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ailesi ve yakınları ile Bodrum’un Torba Mahallesi’nde kiraladıkları villada tatil yapan, Kayseri nüfusuna kayıtlı Hasan Bayhan, dün sabah saatlerinde havuza girdi. Bir süre sonra fenalaşan ve suda yüzüstü yatan adamı eşi fark etti. Havuzdan çıkarılan Hasan Bayhan’a sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bayhan, yaşam savaşını kaybetti. Bayhan’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.