Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden emekli öğretmen, Kastamonu’da toprağa verildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden emekli öğretmen, Kastamonu’da toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında emekli öğretmen Cemal Söyler ve eşinin de cenazeleri enkazın altından çıkartıldı. Emekli öğretmen Cemal Söyler’in cenazesi, Hatay’dan Kastamonu’ya getirildi. Kastamonu’nun merkez Göl köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Cemal Söyler aile kabristanlığında toprağa verildi. Söyler’in eşi ise, ailesinin talebi üzerine Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.