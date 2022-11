ABD’de yaşayan işadamı Hürrem Can Ünsalan tarafından Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir ortaokula bilişim sınıfı açıldı. Hürrem Can Ünsalan tarafından eşi Duygu Ünsalan’a doğum günü sürprizi olarak eşinin adına yapılan bilişim sınıfının 400 bin TL’ye mal olduğu öğrenildi.

ABD’de yaşayan işadamı Hürrem Can Ünsalan tarafından Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir ortaokula bilişim sınıfı açıldı. Hürrem Can Ünsalan tarafından eşi Duygu Ünsalan’a doğum günü sürprizi olarak eşinin adına yapılan bilişim sınıfının 400 bin TL’ye mal olduğu öğrenildi.

Aslen Alaşehirli olan ve ABD’de ikamet eden işadamı Hürrem Can Ünsalan, Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda bir sınıfı bilişim sınıfına çevirdi. 16 bilgisayar, 16 bilgisayar masası, 35 sandalye alımı yapılan, perdelerinden boya badanasına kadar her yerinin yenilendiği bilişim sınıfı için yaklaşık 400 bin TL harcandığı açıklandı. Bilişim sınıfına Hürrem Can Ünsalan’ın ABD’de yaşayan eşi Duygu Ünsalan’ın adı verildi.

Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan Duygu Ünsalan Bilişim Teknolojileri sınıfı törenle hizmete açıldı. Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan Duygu Ünsalan Bilişim Teknolojileri Sınıfının açılışına Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor Kulüp Başkanı ve işadamı Hürrem Can Ünsalan’ın babası Kazım Necdet Ünsalan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürü Diler Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ile davetliler katıldı.

Açılış sonrası Duygu Ünsalan Bilişim Teknolojileri Sınıfını gezen Kaymakam Alper Faruk Güngör, Alaşehir’in eğitimine katkıda bulunan Can Ünsalan adına Kazım Necdet Ünsalan’a teşekkür ederek bir plaket sundu.

“Çocuklarımızı teknoloji ve bilişimle buluşturuyoruz"

Can Ünsalan’ın babası Kazım Necdet Ünsalan ise, “Biz bu şehirde doğup büyüdük. Bu şehrin eğitimine, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak, destek sağlamak bizim için bir görevdir. Önümüzdeki yüzyıl teknoloji ve bilişim çağı. Çocuklarımızı süratle teknoloji ve bilişimle buluşturmak arzusundayız” diyerek sadece eğitime değil spora da katkı sağladıklarını ve Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor ile yeni bir sayfa açtıklarını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Mehmet Akif Ersoy Okul Aile Birliği üyeleri tarafından davetlilere ikramlarda bulunuldu.