ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüslerin son durak, aktarma ve garajlardaki boşta çalışma sürelerinin önüne geçen yeni uygulamasıyla hem tasarruf edecek hem de çevreyi koruyacak. Şoför eğitimleri ve otomatik motor kapatma sistemi sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu sayede ayrıca 6 bin 700 tonluk karbondioksit salımının da önüne geçilecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüslerin son durak, aktarma ve garajlardaki boşta çalışma sürelerinin önüne geçen yeni uygulamasıyla hem tasarruf edecek hem de çevreyi koruyacak. Şoför eğitimleri ve otomatik motor kapatma sistemi sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu sayede ayrıca 6 bin 700 tonluk karbondioksit salımının da önüne geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarıyla otobüslerin yakıt giderlerinden tasarruf sağlarken, kentin karbon ayak izini de azalttı. ESHOT bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, her gün fiyatı artan akaryakıt tüketiminin düşürülmesi için filo yönetim ve takip sistemi sonucu, motorun boşta çalışma süreleri büyük oranda düşürüldü.

Öncelikle son durak, aktarma ve garaj alanlarında rölantide bekleme sürelerinin azaltılması için şoförlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Yeni geliştirilen sistemle otobüslerin maksimum 5 dakika boşta çalışmasına izin verecek otomatik motor kapatma sistemi devreye alındı. Böylece 2022 yılının ikinci yarısında rölantide çalışma oranlarında yaklaşık yüzde 50’lik düşüş görüldü. Toplam 1 milyon 200 bin litreye yakın akaryakıt tüketiminin önüne geçildi ve yaklaşık 29 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

“Takip sistemi kuruldu”

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Eser Atak, “Küresel bir iklim krizi yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri atmosfere salınan karbon miktarının aşırı derecede artması. Bunun azaltılması büyük önem taşıyor. Bu konuda herkese, her kuruma sorumluluk düşüyor. ESHOT Genel Müdürlüğü olarak bu bilinçle çalışıyoruz. Otobüslerimizden kaynaklanan karbon salımını olabildiğince düşürmek için rölanti sürelerini azaltılmayı hedefledik. Son duraklarda, aktarma merkezlerinde ve garaj alanlarındaki boşta çalışma sürelerini en aza düşürdük. Bunun takibini de araç bilgisayarlarından yapıyoruz” dedi.

Hedef, 60 milyon TL ve daha temiz hava

Sistemin akaryakıt giderlerinin yanı sıra karbon salımını da azaltacağını ifade eden Atak, “Rölantide çalışması fazla olan araçları kullanan şoför arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Projeyle birlikte otomatik kapanma sistemi de geliştirdik. Şoför unutsa bile en fazla 5 dakika sonra araç otomatik olarak stop ediyor. Böylece bu yılın ikinci yarısından bugüne yüzde 50 tasarruf sağladık. Gelecek yıl 2,5 milyon litre yakıt tasarrufu öngörüyoruz. Akaryakıtın bugünkü litre fiyatı üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 60 milyon TL’lik tasarruf sağlayacağız. Aynı zamanda yıllık yaklaşık 6 bin 700 ton karbondioksit salımının önüne geçeceğiz. Bu da yaklaşık 17 bin ağaçlık bir ormanın sağladığı oksijene eşdeğer bir rakam” diye konuştu.

“Şoförlerimize karşı anlayış rica ediyoruz”

İzmirlilere, ESHOT’un başlattığı bu anlamlı projeye duyarlı olmaları çağrısında da bulunan Eser Atak, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle yaz aylarında, son duraklarda ve aktarma merkezlerinde, araç bekleme halindeyken yolcularımız aracın serin tutulması için klimaların açık kalmasını istiyor, kışın da ısıtma sistemlerinin çalışmasını istiyor. Bu da aracın hareket etmeden motorunun fazladan açık kalmasını gerektiriyor. Bu nedenle toplamda ciddi bir akaryakıt ve kaynak sarfiyatı ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Tüm hemşerilerimizden bu konuda hassasiyet bekliyor ve şoförlerimize karşı anlayışlı olmalarını önemle rica ediyoruz.”