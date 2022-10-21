İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ESHOT otobüs garajında araç bakımı yaptığı öğrenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı şoför, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziye mesajı yayımladı.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ESHOT otobüs garajında araç bakımı yaptığı öğrenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı şoför, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziye mesajı yayımladı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında ESHOT’un Mersinli Mahallesi’nde bulunan otobüs garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN kadrosunda görevli otobüs şoförü Barış İrcal (48), otobüsün yağ bakımı ile ilgileniyordu. Bu esnada İrcal’ın başı, sırada aracın aniden çökmesi sonucu aracın lastikleri ile aks arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının çabası ile araç altından çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Barış İrcal’ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İrcal’ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Başkan Soyer’den başsağlığı mesajı

Barış İrcal’ın ölüm haberini alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir başsağlığı mesajı yayımladı. Soyer mesajında, “26 yıldan bu yana ESHOT’ta görev yapan Barış kardeşimizi iş kazası nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Kazanın oluş şekli ve nedenlerine ilişkin olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nün tahkikatının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinin soruşturmaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İrcal Ailesi’nin yanında olduğumuzu, onlara sahip çıkacağımızı ifade etmek isterim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve tüm belediye çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.