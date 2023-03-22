AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in kırsal mahallelerine doğalgaz müjdesi EPDK tarafından onaylandı.

Mustafakemalpaşa Yalıntaş, Tatkavaklı ve Ovaazatlı’dan sonra Tepecik ve Yeşilova mahalleleri ile Karacabey Boğazyolu Taşlık mahallesine doğalgaz geliyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in sosyal medya hesabından paylaştığı müjde bölgedeki vatandaşlardan geniş yankı buldu. Esgin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Yalıntaş, Tatkavaklı ve Ovaazatlı’dan sonra geçtiğimiz haftalarda sözünü verdiğimiz Tepecik ve Yeşilova mahallerimiz ile Karacabey Boğazyolu Taşlık mahallemize doğalgaz kazandırılması sürecimiz EPDK tarafından onaylandı. Mustafakemalpaşa’nın eski beldeleri Yalıntaş, Tatkavaklı, Ovaazatlı’dan sonra Tepecik ve Yeşilova ile Karacabey Taşlık mahallelerimize doğalgazı ulaştırmak için EPDK onayıyla yatırım alanını genişletmiş olduk. Böylece Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin bir önemli ihtiyacı daha bu vesileyle karşılanmış oldu. Bu gelişme, kırsalın sosyolojisi adına da çok önemli. Covid sonrası hepimiz kırsala dönüş motivasyonu kazandık. Doğalgazın yaygınlaşması, vatandaşımızın köyüne, kırsala ilgisini artıracak, tersine göçe katkı sağlayacaktır. Amacımız en uzak kırsal mahallemize kadar doğalgaz ağımızı genişletmek. Doğalgaz, vatandaşımızın en doğal hakkı. Mustafakemalpaşa ve Karacabey’imize bu önemli hizmetin getirilmesinde desteğini aldığımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a ve EPDK yönetim kuruluna, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a ve kararı belediye meclislerinde oybirliği ile alan tüm meclis üyelerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu anlamda inanan, güvenen ve desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bizim siyasetimiz daima hizmet ve eser siyasetidir."