AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi ilçesi Demirtaş bölgesine eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yeni müjdeler verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi ilçesi Demirtaş bölgesine eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yeni müjdeler verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama faaliyetleri arasında Bursa’da vatandaşlarla biraraya gelmeye devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş bölgesinde AK Partili Cumhuriyet, Sakarya, Barbaros, Dumlupınar ve İsmetiye mahalleleri teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ile birlikte AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile mahalle başkanları hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi eliyle Demirtaş’a alt yapıdan üst yapıya kadar pek çok hizmetin verildiğine dikkati çeken Esgin, Başkan Alinur Aktaş ve Baştan Mustafa Dündar’a vatandaşlar adına teşekkür etti. Demirtaş’ın, son 10 yıl gibi kısa bir zamanda, nüfusunun 20 binden 100 bine ulaştığını belirten Esgin, sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni hizmetlerin yakın takipçisi olduklarını ifade etti.

Esgin, "Demirtaş bölgemize yeni bir 32 derslikli İlkokul ve 32 derslikli ortaokul inşaatına başladık. Bununla birlikte yine 32 derslikli anadolu lisesi ve 24 derslikli ilkokul ihalesini yapıyoruz. Ayrıca, 8 derslikli 2 anaokulu ile

4 derslikli anaokulu olmak üzere bölgemize 3 yeni anaokulu ihalesini de Şubat ayında yapıyoruz. Bu yatırımların bölgemize hayırlı olmasını şimdiden diliyorum. Böylelikle, Demirtaş bölgemizde tüm okullarda tekli eğitime geçmiş olacağız. Eğitimde hiçbir eksiğimiz kalmayacak" dedi.

Demirtaş’a sağlık alanında da yeni müjdeler veren Esgin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sağlık alanında beyaz devrimi milletimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Demirtaş bölgemizde varolan aile sağlığı merkezlerimizin yanısıra 11 hekimden oluşan yeni bir aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Servis Merkezi’ni Sakarya Mahallemizde bölgemize kazandırıyoruz. Ayrıca, DOSAB Polikliniği’nde 5 branşta hekimlerimiz hizmet vermekteydi. DOSAB Polikliniği hekim kadrosunu güçlendirerek kardiyoloji, dahiliye ve KBB alanında 3 hekim poliklinik hizmetine başlayacak. Ayrıca çocuk hastalıkları uzmanı için de devredeyiz."

Demirtaş’ın otoban bağlantısı ihalesinin yapıldığı müjdesini de veren Esgin, "Demirtaşlı hemşehrilerimizin beklediği otoban bağlantısı sürecinde büyükşehir belediyemiz kamulaştırma işlemlerini tümüyle tamamladı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz eliyle de 150 milyon TL tutarındaki ihale gerçekleştirildi. Demirtaş’a ve Bursa’ya hayırlı olsun. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz eliyle Yasemin Park mevkiinden Demirtaş’a uzanan yolun da projesi hazırlandı. İnanıyorum ki kısa zaman içerisinde genişletilmiş yeni bir yola hemşehrilerimiz kavuşacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, aşkınan koşan yorulmaz. Bizler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.