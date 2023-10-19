AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili ve Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin, İsrail’in, Gazze’de hastanelerin bombalamasından dolayı işlenen savaş suçuna yönelik tepki göstererek, “Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlar doğrultusunda Bursa Doruk Hastanelerimizin kapıları Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar açıktır” dedi.

Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’de kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm insanlığa yönelik işlenen savaş ve insanlık suçuna tepki gösterdi. Gazze’de önceki gün Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda 500’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’de kanımızı donduran savaş ve insanlık suçları işleniyor. İsrail zulmünü tel’in ediyoruz. Gazze’deki hastanelerin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden millet olarak derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sebeple, Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlar doğrultusunda Bursa Doruk Hastanelerimizin kapılarının Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Allah, tüm mazlumların ve hassaten Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.