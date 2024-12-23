Edirne’nin Esetçe beldesinde hayata geçirilen Sera Projesi, Meryem Gider Teyze gibi üreticilerin hayatını değiştirmeye devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Esetçe Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje, bölge tarımını modern yöntemlerle buluşturarak hem bireysel başarı hikayelerine hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor.



Sera Projesi kapsamında destek alan Meryem Gider teyze, kısa sürede örnek bir üretici haline geldi. Serasında yetiştirdiği sebzelerle hem kendi ailesinin gıda ihtiyacını karşılayan hem de yerel pazara katkı sunan Meryem Teyze, özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Esetçe beldesinde tarıma olan ilginin artmasını sağlayan proje, üreticilere modern tarım tekniklerini tanıtıyor. Bu kapsamda verilen eğitim ve desteklerle birçok üretici, tarlalarındaki verimliliği artırarak ürün kalitesini üst seviyeye taşıdı.

TARIMSAL KALKINMAYA BÜYÜK KATKI

Edirne Valiliği’nin liderliğinde yürütülen bu proje, bölgenin tarımsal potansiyelini harekete geçirdi. Meryem teyzenin hikayesi, diğer üreticiler için ilham kaynağı olurken, Esetçe’nin tarımsal geleceğine dair umutları da güçlendiriyor.