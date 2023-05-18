Kütahya’da görsel sanatlar öğretmenleri, eserlerini depremzedeler yararına sergiledi.

Kütahya’da görev yapan öğretmenler, ’Yaraları birlikte, sanatla saralım’ adlı sergide 47 eser yer aldı ve elde edilen gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Serginin açılışı Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Günay, açılışın ardından sergiye gezerek eserleri inceledi, öğretmenlere teşekkür etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Melek Yerli, "Güzel bir hayır sergisi. İnşallah hayırlı vesile olur. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir böyle bir organizasyonun içinde olmak güzel. Sergide benim de 13 tane sulu boya eserim var" dedi.

Bir hafta süreyle açık olacak olan serginin gelirinin tamamı depremzedelere ulaştırılacak.