Nevşehir’de güçlü geleceği tesis edebilmek için eğitim ekosisteminin doğasının, vizyonunun, işlevinin, etkisinin, erişilebilirliğinin, sürdürülebilirliğinin ve yönetişiminin çok yönlü olarak multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirileceği Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi (ESEPCongress2024) başladı.

Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan kongrenin açılışında konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Kasar, “İnovasyon denince herkes korkuyor. Başımıza yeni icat mı gelecek diye korkuyor. Türk eğitim sistemi ilk ve ortaöğretimi kapsayacak şekilde hem devasa, hem merkezi hem de bedava. Dünyada Türkiye ekonomisi şartlarında olup da eğitimini, sağlığını, güvenliğini insanlara bedava verebilen hiçbir ülke düşünemiyorum. Hatta barınmayı bile devletimiz karşılıyor” dedi.

Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) Genel Başkanı Gökhan Arıkan da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi’nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kongremize Türkiye’nin tüm illerinden 475 akademisyen ve öğretmen katılıyor. Ayrıca Viyana’dan, Kazakistan’dan ve dolaylı olarak 13 ülkeden katılımcının olduğu bir kongre. Kongrenin en temel çıkış noktası akademi ile sahayı bir araya getirmek. Akademi ile saha arasında kurulacak iş birliklerine köprü sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirdik” dedi.

Arıkan, düzenlenen kongre ile merhum Kapadokya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı’yı da anarak, onun adına düzenlediklerini söyledi.