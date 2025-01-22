Esenyurt Belediyesi, ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturmak için cadde ve sokaklarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, cadde ve sokakları ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir yandan ilçeye yeni nefes bahçeleri kazandırırken diğer yandan da sokaklar ve orta refüjleri ağaçlandırıyor, kavşakları çiçeklerle renklendiriyor.

Daha yaşanılabilir bir ilçe için yeşil alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Serkan Deniz, “Kentimizde artan betonlaşma ile birlikte doğayla olan bağımız giderek zayıflıyor. Bu durumu tersine çevirmek ve doğayı yeniden canlandırmak amacıyla yeşil alanları artırıyor, kentimizin estetik görünümüne katkı sunmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.