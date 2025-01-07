Esenyurt Belediyesi, vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarından biri olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için yenileme çalışmaları yürütüyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla parklar, daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Esenyurt Belediyesi, bir yandan vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ederken diğer yandan da mevcut parkların bakım ve onarımlarını yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında, parklarda bulunan oyun alanları, oturma grupları ve spor aletlerinin tamirini gerçekleştirirken, tahrip olmuş uyarı levhalarını da yeniliyor. Bozulmuş alanlara çim serimi yaparak yeşil alanları yeniden canlandıran ekipler, Esenyurt’u daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.