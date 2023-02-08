Esenyurt Belediyesi’nin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreminin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyaya yardımlar yağdı. Toplanan ihtiyaç malzemelerinden öncelikli olanlar tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıkarken, geride kalan binlerce yardım kolisinin hızla bölgeye iletileceği bildirildi.

Esenyurt Belediyesi’nin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreminin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyaya yardımlar yağdı. Toplanan ihtiyaç malzemelerinden öncelikli olanlar tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıkarken, geride kalan binlerce yardım kolisinin hızla bölgeye iletileceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve civar illeri de etkileyen 7,7’lik depremin ardından bölgede temel bakım ve gıda malzemelerine ihtiyaç arttı. Afetzedelerin yanında olmak için yardım kampanyası başlatan Esenyurt Belediyesi’nin bu çağrısına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Esenyurtlular, depremden etkilenen kardeşleri için kışlık giysi, bot, battaniye, ısıtıcı, tüp, bebek bezi, yatak, hijyen ürünleri ve gıda yardımında bulundu. 14 ayrı kültür merkezi ve kapalı pazarlarda toplanan yardımlar ayrıştırılarak kolilere yerleştirildi. Bölgede gerekli olan öncelikli ihtiyaçlar dün gece itibariyle tırlara yüklenerek yola çıkarken, kalan yardım malzemeleri de ihtiyaç önceliğine göre bölgeye gönderilecek.

Arama kurtarma araçları bölgeye gönderildi

Depremin hemen ardından Hatay’a giderek enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına katılan Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden sonra belediye bünyesindeki arama kurtarma araçları da bölgeye gönderildi. Bunların yanı sıra çalışmalarda kullanılmak üzere 2 kepçe, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 adet arazi aracı ve mühendislerden oluşan teknik ekip de bölgeye giderek çalışmalara başladı.

“Bir olunca neleri başarabileceğimizi gördük”

Deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaçların olduğu yardım tırlarının yola çıktığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Murat Boduroğlu, yardımların devam edeceğini belirterek, “10 ilimizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem içimizi kararttı. Esenyurt Belediyesi olarak bununla ilgili kampanya başlattık. Esenyurt halkı o kadar hızlı duyarlılık sağladı ki 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız yardımlarını iletti. Biz de bugün o yardımları iletmek için tüm çabamızla çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ve firmalarımız çadır, battaniye, bot, mont, ısıtıcı, gıda yardımı yaptı. Hepsini paketledik. Öncelikli ihtiyaçları ilk giden tırlarımızla gönderiyoruz. Diğer yardımlarımızda devam edecek. İçimiz kanıyor bir taraftan ama acılarını paylaşıyoruz. Esenyurt halkına çok teşekkür ediyoruz. Bir olunca neleri başarabileceğimizi görmüş olduk” dedi.