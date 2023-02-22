Depremin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, afetin meydana geldiği günden bu yana bölgeye gönderdiği arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra 543 bin 431 adet ihtiyaç malzemesi, 19 konteyner tuvalet ve 10 konteyner duşun kurulumunu yaparak, alanda çalışmalara katılacak onlarca teknik personel görevlendirmesi gerçekleştirdi.

Depremin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, afetin meydana geldiği günden bu yana bölgeye gönderdiği arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra 543 bin 431 adet ihtiyaç malzemesi, 19 konteyner tuvalet ve 10 konteyner duşun kurulumunu yaparak, alanda çalışmalara katılacak onlarca teknik personel görevlendirmesi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk gününden itibaren bölgeye desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 21. yardım tırını da Hatay’a gönderdi. İlk andan itibaren afet bölgesine giden 25 kişilik arama kurtarma ekibi ESAK, onlarca kişinin hayatını kurtarırken, bir ambulans ve aralarında 10 sağlık çalışanının bulunduğu ekip, alanda enkaz altından çıkarılanlara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye nakillerini gerçekleştirdi. Bölgeye giden 36 birim müdürü, 38 kişilik teknik ekip, 144 destek personeli de yardımları depremzedelere dağıttı. Ayrıca bu zamana kadar alana 7 adet saha destek aracı, 2 adet JCB kepçe, 10 duş konteyneri 2’si engelli tuvaleti olmak üzere 19 konteyner tuvalet gönderildi.

Depremden etkilenen illeri tek tek gezerek yardımları ileten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların acılarını paylaştı. Başkan Bozkurt; başkan yardımcıları, birim müdürleri, kent konseyi, belediye mühendisleri ve mimarları ile bölgede incelemelerde bulunarak, yapılan tespitlerin deprem riskine karşı alınabilecek önlemlerin ve tedbirlerin belirlenmesinde dikkate alınacağını belirtti.