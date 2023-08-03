Esenyurt’ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli özel güvenlik önlemleri altında Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

Olay geçtiğimiz cuma akşamı Esenyurt Güzelyurt’ya yaşanmıştı. 2 kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından 9 kişi gözaltına alınmış, 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete karışan ve yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de, işlemlerinin bitmesinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Öte yandan şüphelilerin gelişi sırasında polis adliye ve çevresinde zırhlı araçlı özel güvenlik tedbirleri aldı.