İstanbul Esenyurt’ta yolda yürüyen bir gence husumetlilerince silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Akburgaz Mahallesi 3050 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer araçla yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırına uğradı. Bacağından vurulan genç bir süre yürüdükten sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrası yaşananlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.