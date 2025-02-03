Esenyurt Belediyesi tarafından şubat ayında yapılacak kültür-sanat etkinlikleri belli oldu.

Esenyurt Belediyesi, şubat ayında düzenlenecek etkinliklerle vatandaşları kültür ve sanatla buluşturacak. Tiyatro oyunları, film gösterimleri, söyleşiler ve seminerlerin olacağı etkinliklere yetişkinler ve çocuklar katılabilecek. Esenyurt Belediyesinin hazırladığı etkinlik takvimine göre 8 Şubat’ta Benekli Kelebek adlı oyun çocuklarla buluşacak. 12 Şubat’ta Prof. Dr. Ahmet Şimşirligil ile söyleşi, 13 Şubat’ta seminer, 16 Şubat’ta Çalıkuşu Türk Sanat Müziği konseri ve Anadolu Masalları çocuk programı ile devam edecek etkinliklerde 19 Şubat’ta Dijital Ayak İzleri adlı seminer düzenlenecek. 20 Şubat’ta Kendine Yolculuk: Mizaç semineri, 22 Şubat’ta Bir Kış Masalı Fasıl konseri ve Anadolu Masalları çocuk programı, 23 Şubat’ta Bir çiftlik Masalı adlı çocuk tiyatrosu, 27 Şubat’ta üniversite tanıtım semineri, 28 Şubat’ta Darbecilik Tarihinde 28 Şubat konulu söyleşi düzenlenecek. Ayrıca çocukların beğeniyle izlediği Mutlu Canavarlar Ailesi 2 ve Ajan Kedi animasyon filmleri takvimde belirlenen günlerde gösterimde olacak.

Vatandaşlar, etkinlik programı ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.