Esenyurt’ta tantuni restoranının camını kırıp satırla motosiklete vuran esnaf konuştu. yanlış sipariş nedeniyle tartışma yaşandığını dile getiren Tayfun Kaya, “Yanlış sipariş sebebiyle bir tartışma yaşandı. Sinirlenerek vurduğum motosikletler bana ait" dedi.

Esenyurt’ta tantuni restoranının camını kırıp satırla motosiklete vuran esnaf konuştu. yanlış sipariş nedeniyle tartışma yaşandığını dile getiren Tayfun Kaya, “Yanlış sipariş sebebiyle bir tartışma yaşandı. Sinirlenerek vurduğum motosikletler bana ait" dedi.

Olay, Pazartesi akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde bir tantuni dükkanı önünde gerçekleşmişti. İddiaya göre, Tayfun Kaya’nın komşu dükkanındaki çalışanlardan biri yanlış sipariş sebebiyle bir müşteri ile tartışma yaşadı. Müşteri ile konuşarak olayı kapatmaya çalışan Kaya ile olaya karışan eleman arasında tartışma yaşandı. Daha sonra tantunici çalışanının söylediği laflara sinirlenen Tayfun Kaya, elindeki satırla restoranın önündeki motosikletlere vurdu. Yanındaki diğer çalışanlar ise taburelerle tezgah camını kırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

“Sinirlenerek elimdeki bıçakla kendi motorumu kırdım”

Konu ile ilgili konuşan esnaf Tayfun Kaya, “ Tantunici benim yerimdi. Ben kendilerine devretmiştim. Müşteriye yanlış sipariş gönderdiler. Bu yüzden müşteri ile küfürleşiyorlar. Müşteri de beni tanıdığı için şahsi telefonumdan beni aradılar. ‘Bize küfür ettiler, biz oraya gelmek istiyoruz’ dediler. Ben de onların adına müşteriden özür diledim. ‘Böyle bir şeye gerek yok. Siz esnafsınız, onlar da esnaf. Burada komşuyuz, yapmayın’ diyerek konuyu kapattım. Küfreden çocuğun ağabeylerini çağırıyorum ve uyarıyorum. Uyarmama rağmen oradaki çocuk, beni tehdit ediyor. Ben de sinirlenerek elimdeki bıçakla kendi motorumu kırdım. Herhangi bir husumet söz konusu değildir. Ben kendi malıma zarar verdim. Karşı tarafı kıracak bir şey yapmadım” dedi.