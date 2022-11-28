Esenyurt’ta iki katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Esenyurt’ta iki katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı plastik üretimi yapılan yaklaşık 3 bin metrekarelik fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın diğer iş yerlerine de sirayet ederek, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Bakırköy ve Şişli de dahil olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın ekipler tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.