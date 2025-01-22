Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parklara güvenlik kameraları ve internet altyapısı kurmaya başladı. Merkezden 24 saat boyunca izlenen parklarda vatandaşlar güvenle vakit geçirebilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha güvenli ve modern sosyal alanları oluşturmak, ailelerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Ekipler, parklara 24 saat kayıt özellikli güvenlik kamera sistemi yerleştirmeye başladı. İlk etapta Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na kurulan sistem, ilçe genelinde tüm parklara uygulanmaya devam ediyor. Esenyurt halkının internete rahat erişim sağlaması için ücretsiz wifi sistemi de oluşturuldu. Böylelikle parkları kullanan vatandaşlar, diledikleri vakitte internet hizmetinden faydalanabilecek.

“Vatandaşların huzuru ve güveni için çalışıyoruz”

Projenin tüm parklarda uygulanacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Elektrik Teknikeri Nuri Aksu, “Parklarımızda güvenlik kamerası sistemleri ile vatandaşlarımızın kullanabileceği ücretsiz internet altyapısı kuruyoruz. Esenyurtlular artık parklarda ücretsiz internete bağlanabilecek. Onların daha güvenli, huzurlu ve keyifli vakit geçirmeleri için sistemi tüm parklarımızda uygulayacağız” dedi.