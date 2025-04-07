Esenyurt Belediyesi, nisan ayında tiyatro, konser, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan dopdolu bir kültür-sanat programı sunuyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak Esenyurtlularla buluşacak.

Esenyurt Belediyesi, nisan ayında vatandaşların hem eğlenceli hem de verimli zaman geçirebilmeleri için kültür-sanat programlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda söyleşilerden tiyatro oyunlarına, şiir dinletilerinden çocuklara özel masal anlatımlarına kadar birçok etkinlik Esenyurtlularla buluşacak. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve ilçe sakinlerine dolu dolu bir Nisan ayı yaşatılacak.

Söyleşilerle fikir dünyası zenginleşecek

Ayın ilk söyleşisi, 14 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın katılımıyla "Filistin ve Mescid-i Aksa: İslam’daki Yeri ve Önemi" başlığıyla Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşecek. 24 Nisan’da Prof. Dr. Nurullah Genç "Kelimenin Esrarı" başlıklı bir söyleşiyle dinleyicilerle buluşacak. Ayın sonunda, 29 Nisan Salı günü Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Vahdettin Engin’in katılacağı "Kut’ül Amare" konulu özel söyleşi yine dikkat çekecek etkinlikler arasında.

Tiyatro severler için zengin seçenekler

16 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de "Çehov Kabare" oyunu Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Çocuk tiyatroları ise 19 Nisan Cumartesi günü "Bahar Şenliği" ve 27 Nisan Pazar günü "Yalnız Aslan Liyuva" oyunlarıyla minik seyircilerle buluşacak.

Konser ve özel programlarla renkli akşamlar

20 Nisan Pazar akşamı saat 18.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği Konseri düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ise Turgut Özal Stadı’nda büyük bir çocuk şenliği gerçekleştirilecek.

Çocuklara sinema keyfi ve masal anlatımları

14-20 Nisan tarihleri arasında "Ters Yüz 2", 21-27 Nisan arasında ise "Dilek" adlı çocuk filmleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterilecek. Ayrıca her hafta sonu farklı kültür merkezlerinde "Anadolu Masalları" adlı masal anlatımları çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz olup, biletler ilgili merkezlerden temin edilebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 0212 699 64 36 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler.