Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, ders çalışma alanlarını inceledi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, her hafta bir kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Aksoy, kütüphanelerin şartlarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Gençlerin mescit, kafe ve mola alanı taleplerini de geri çevirmeyen Başkan Vekili Aksoy, yetkililere çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Gençlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ilçedeki tüm kütüphaneleri modern ve işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aksoy, "Esenyurt Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanemizi ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve kütüphane personelimizle bir araya geldik. Kütüphane bölümlerimizi, gençlerimizin daveti üzerine birimimizi yerinde inceleyerek, öğrencilerimizin talep ve önerilerini dinledim. Gençlerimizin daha verimli ve konforlu bir çalışma ortamına sahip olması için ne gerekiyorsa kısa sürede hayata geçireceğiz. Kafeterya ve arka bahçe alanlarını, mescitleri ve güvenlik kamera sistemlerini geliştireceğiz" dedi.