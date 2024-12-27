İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bozuk yol sorunu Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çabalarıyla çözüme kavuşuyor. İlçede yıllardır yapılmayan yollar asfaltlanarak, ulaşım daha konforlu bir hale getiriliyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki tahrip olan cadde ve sokakları kısa sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Esenyurtluların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz çalışan ekipler, tahrip olan yolları asfalt ve parke ile buluşturuyor. Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2276. Sokak ve Piri Reis Mahallesi 2272. Sokağın asfaltı yenilendi. Ulaşılabilir bir Esenyurt için çalışan ekipler, yürütülen çalışma ile sokakları modern bir görünüme kavuşturdu.