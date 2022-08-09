Esenyurt’ta düğüne giden yabancı uyruklu komşusunun evine girerek 200 bin TL değerindeki altını çalan yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta düğüne giden yabancı uyruklu komşusunun evine girerek 200 bin TL değerindeki altını çalan yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, düğüne giden komşularının evine gizlice girerek 200 bin TL değerinde altını çaldı. Altınları çalan yabancı uyruklu şahıs, daha sonra komşusuna giderek altınları çaldığını itiraf etti. Bunun üzeri sinirlenen komşu hırsıza saldırdı. Hırsız, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polise de zorluk çıkarınca mahalle sakinleri tarafından darp edilerek polise teslim edildi.

Olayın görgü tanığı Yaşar Öge, “Bizim yabancı uyruklu komşumuzun evine aynı binada oturan başka bir yabancı uyruklu şahıs girerek 200 bin TL değerinde altın çalmış. Hırsız buraya geldi, aralarında tartışma çıktı bende merak ettim ne oluyor diye, daha sonra polisi aradık, olay yerine polis geldi ama şahıs polise zorluk çıkarınca bizde müdahale ettik ve poliste şahsı tutuklayıp götürdü. Çalınan altınların yarısı yabancı uyruklu şahsın üzerindeydi. Yarısında daha sonra getireceğim diyordu" ifadelerini kullandı.