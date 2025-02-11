İstanbul Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı.

Esenyurt’ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi Hasan Kerim Caddesi üzerinde yaşandı. 34 AAL 322 plakalı araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen 34 ZP 3005 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen biri kadın iki öğretmene çarptı. Kazada öğretmenler hafif yaralandı. Öğretmenlerin olay yerinin yakınında bulunan, görev yaptıkları okuldan gelen meslektaşları yardıma koştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.