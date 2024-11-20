İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren adam, çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. Özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen adam, silahını poşete koyup ip ile sarkıtarak teslim oldu. Şahıs gözaltına alınırken operasyon anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil (43), kardeşi Barış Sapil ile (40) tartışma yaşadı. Kısa sürede tartışma büyürken ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine defalarca ateş etti. Açtığı ateş sonrası İlhan Sapil, silahla birlikte aynı sokakta bulunan evine kaçarak çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi.

İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda 4 adet silah yarası bulunan ve ağır yaralanan Barış Sapil, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahıyla birlikte teslim oldu

Yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairesinde kendini çocukları ile birlikte eve kilitleyen İlhan Sapil, teslim olmayı reddederken sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çalışmaları sonunda teslim olmaya ikna olan Sapil, silahını bir poşete bağlayıp ip ile aşağı göndererek polis ekiplerine teslim etti. Özel harekat ekiplerinin müdahalesi sonrası Sapil, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı.