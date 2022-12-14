Esenyurt E-5 Karayolunda yan yoldan anayola girmeye çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, direğe çarpıp anayola fırladı. Kamyonun tekerleklerinden biri yerinden çıkarken yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Esenyurt E-5 Karayolunda yan yoldan anayola girmeye çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, direğe çarpıp anayola fırladı. Kamyonun tekerleklerinden biri yerinden çıkarken yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Esenyurt E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PT 6310 plakalı kamyonet sürücüsü yan yolda gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçit direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekerleklerinden biri yerinden çıkan kamyonet anayola fırladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası tek şeride düşen yolda yoğunluk yaşandı.

“Kendimi zor kurtardım”

Kazaya tanık olan vatandaş Mehmet Sıddık Şengül, “ Ben E-5’te seyir halindeydim. Kamyonet sürücüsü de yan yoldan geliyordu. Herhalde dengesini kaybetti. Önce direğe vurdu ardından anayola girdi. Ben de kendimi zor kurtardım. Daha sonra ambulansı ve itfaiyeyi aradım” dedi.