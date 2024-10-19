Esenyurt’ta galericiler sitesinde kadın kılığına giren şahıs, husumetli olduğu kişiyi otomatik silahla vurdu. Güpegündüz gerçekleşen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın kılığına giren şüpheli, iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli, husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken silahını düşürdü. Silahı düştüğü yerde bırakan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Güpe gündüz gerçekleşen silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın kılığına giren şüpheli elindeki silahla ateş açmaya başladı. Ateş ettikten sonra yürüyen merdivenlerden kaçan şahsın silahını düşürdüğü görülüyor.