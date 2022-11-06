İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 322 kilo nargile tütünü ele geçirildi, piyasaya kaçak nargile tütünü süren 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 322 kilo nargile tütünü ele geçirildi, piyasaya kaçak nargile tütünü süren 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen yüklü miktarda nargile tütününün depolara sokulduğu ve buralardan piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.

Tütün mamüllerinin saklandığı depoları tek tek tespit eden polis, geçtiğimiz Salı günü söz konusu işyeri ve depolara operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu belirtilen ve sağlıksız koşullarda üretilip saklandığı tahmin edilen 2 ton 322 kg nargile tütünü, 100 elektronik sigara ve 530 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Tütün mamullerine el konulurken, baskın sırasında yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.