Esenyurt’ta ikinci el eşya satan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dükkanda alevler yan tarafta bulunan 4 katlı binaya sıçradı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1913 Sokak’ta bulunan tek katlı ikinci el eşya satan dükkanda meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci el eşya satan tek katlı dükkanda yangın çıktı. Yangının büyümesiyle dükkan alev alev yandı. Rüzgarında etkisiyle yan tarafında bulunan 4 katlı binaya alevler sirayet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yan tarafında bulunan 4 katlı binanın dış cephesine ulaşan alevler binanın dış cephe kaplaması ve dairelerin camında maddi hasara neden oldu. Yangında ölü ve yaralı olmazken ikinci el eşya satan dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.