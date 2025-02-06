Esenyurt Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için cami ve cemevlerini dip köşe temizliyor.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi, cami ve cemevlerini dip köşe temizleyerek, pırıl pırıl yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün bir ibadethanenin detaylı temizliğini yapıyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadet edebilmesi için çalışan ekipler, halıları yıkıyor, camları siliyor ve avluları tazyikli suyla temizleyerek tozdan ve kirden arındırıyor. Kış aylarında artan salgın hastalık riskine karşı da önlem alan ekipler, dezenfekte çalışmalarıyla ibadethaneleri tamamen hijyenik hale getiriyor. Bu sayede vatandaşlar sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor.