Göreve başladığı ilk günden itibaren kamu kaynaklarını hizmet projelerine aktaran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 100 günlük görev süresinde ilçenin eğitim, sağlık, çevre, asayiş ve altyapı alanında yaşanan sorunları çözecek adımlar attı.

Göreve geldiği ilk andan itibaren kamu kaynaklarını hizmet projelerine aktaran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 100 günlük görev süresinde ilçenin eğitim, sağlık, çevre, asayiş ve altyapı alanında yaşanan sorunları çözecek adımlar attı. Aksoy, kaynakları verimli kullanarak, vatandaşlara doğrudan fayda sağlayan birçok projeyi de hayata geçirdi.

Eğitime dev yatırım

Yaklaşık 250 bin öğrencinin yaşadığı Esenyurt’un eğitim sorunu yeni okul projeleriyle çözüme kavuşuyor. 10 okuldan oluşan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi hizmete açılırken, Ardıçlı Mahallesi’nde belediyeye ait olan ve önceki yönetim tarafından yarım bırakılan Beşli Lise projesi de Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Kampüsün 2025 sonunda tamamlanması bekleniyor. Yine Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle 3 ilkokulun daha proje çalışmaları tamamlandı. 18 okul ile ilçede sınıf başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak, çocukların nitelikli eğitim alması sağlanacak.

Sağlık altyapısı yatırımlarla güçleniyor

Esenyurt’ta 100 günde sağlık alanında da birçok proje hayata geçirildi. İlçenin ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2025 yatırım programına alınarak projesi hazırlandı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürülen çalışmalarda, Aşık Veysel, İstiklal ve Pınar Mahallesi sakinlerinin yıllardır talep ettiği aile sağlığı merkezlerinin yapımı kısa sürede tamamlandı. Belediye tarafından Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık ocaklarında hasta kabulüne başlandı. Başkan Vekili Aksoy’un girişimleriyle ilçede 5 yeni 112 istasyonunun inşaat çalışmaları başladı. Yatırım hizmetlerinin yanı sıra 100 günde binlerce vatandaşa Evde Sağlık, Fizik Tedavi, Hasta Nakil ve Ambulans hizmeti gibi birçok sağlık hizmeti verildi.

Esenyurt’un asayiş sorunları çözülüyor

Başkan Vekili Can Aksoy, ilçenin asayiş sorunlarını çözmek amacıyla da önemli adımlar attı. Vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni kaymakamlık binasının proje çalışmaları başladı. İlçeye kısa sürede Yeni emniyet müdürlüğü yerleşkesi, polis özel harekat ve çevik kuvvet yerleşkesi ile 5 yeni polis merkezi amirliği kazandırılıyor. Tüm bu çalışmaların yanında parkların güvenliği de unutulmadı. İlçedeki tüm parklara 24 saat kayıt özellikli güvenlik kamera sistemi yerleştirilerek, internet altyapısı kuruldu.

Atıl yapılar hizmet binalarına dönüştü

Mevcut kütüphanelerin şartlarını iyileştiren Can Aksoy, yeni kütüphaneleri de kitapseverlerle buluşturdu. Bu kapsamda 24 saat hizmet verecek ilk Uyumayan Kütüphane Cemil Meriç Kütüphanesi hizmete açıldı. Esenyurt’ta belediyeye ait atıl yapılar da öğrencilerin ders çalışabileceği kütüphanelere dönüştürülüyor. Tadilat çalışmaları devam eden kütüphaneler kısa sürede öğrencilerle buluşacak.

Esenyurt afetlere hazırlanıyor

31 Ekim’den bu yana ilçeyi muhtemel afetlere hazırlamak üzere vatandaşlara afet bilinci eğitimleri verilerek, tahliye tatbikatları yapıldı. Bunun yanında kamuya ait binalar ve haneler tek tek incelenerek, deprem yönetmeliğine uygun hale getirildi. Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki 112 okulda 7 bin 55 öğretmen ve 171 bin 515 öğrenciye, 428 hanede bin 754 kişiye farkındalık eğitimi, talepte bulunan 13 özel kurumda bin 549 çalışana ise tatbikat ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Altyapı sorunları çözülüyor

Esenyurt’ta yıllardır onarılmayan bozuk yollar, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle yenileniyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalarda 100 günde 54 bin metrekare parke yol ve 5 bin 500 ton asfalt yol çalışması yapıldı.

Mobil istihdam araçları hizmete başladı

Başkan Vekili Can Aksoy döneminde verimli hale getirilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 100 günde binlerce vatandaşın istihdamını sağladı. Birim, vatandaşlara iş bulma süreçlerinde kolaylık sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla yeni bir projeyi de hayata geçirdi. Mobil İstihdam Araçları ilçenin 43 mahallesinde hizmet vermeye başladı. İş arayanlar artık belediyeye gitmek zorunda kalmadan, kendi mahallelerinde kariyer danışmanlığı, iş ilanları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabiliyor.

En ulaşılabilir belediye oldu

Esenyurt Belediyesi, 4 saniye gibi kısa bir cevaplama süresi ile gelen tüm talepleri çözüme ulaştırarak en ulaşılabilir belediye oldu. Çağrı Merkezi personelleri 100 günde aldığı 150 bin talebi çözüme ulaştırdı.

Sosyal yardımlar iki katına çıkarıldı

Yeni dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar da ihmal edilmedi. Belediye kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösteren Aksoy, sosyal yardımları iki katına çıkardı. Binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyim, kırtasiye ve kira yardımlarının yanı sıra sıcak yemek ve kahvaltı desteği de sunuldu.

53 farklı branşta kültür sanat eğitimi!

Kültür sanat faaliyetleri kapsamında 53 farklı branşta yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim verildi. Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde 12 farklı atölyede 985 öğrenci, lise ve üniversite hazırlık kurslarında ise 2 bin öğrenci eğitim aldı. Kadınların meslek sahibi olarak üretim sürecine dahil olabilmesi için de 24 farklı branşta sertifikalı mesleki eğitim verildi.