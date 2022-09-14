Esenyurt’ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt’ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.