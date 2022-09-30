Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi nedeniyle ara verilen ’Halk Günü’ buluşmalarına kaldığı yerden devam ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi nedeniyle ara verilen ’Halk Günü’ buluşmalarına kaldığı yerden devam ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halka yakın olmaya özen gösteren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların sorunlarını anlattığı ve çözüm yollarının bulunduğu halk günlerini düzenlemeye devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen halk gününde, onlarca vatandaş Başkan Bozkurt’la görüşerek taleplerini ilk ağızdan iletme imkânı buldu. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek not alan Başkan Bozkurt, bu sorunlara dair çözüm yolları aradı. Başkan Bozkurt’un yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı halk gününde, vatandaşların taleplerinin hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirmeler yapılarak gerekli talimatlar verildi.