Esenyurt’ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların ise üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

Esenyurt’ta birçok noktada dün akşam saatlerinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada şüpheli araçlar durdurarak arandı. Sürücü ve yolculara ise üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Dün yapılan uygulamalarda 3 bin 145 şahıs, 965 araç, 284 motor, 11 mekan denetlenip incelendi. 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı, 11 şahsın üzerinden 15 uyuşturucu hap ve 25,39 gram uyuşturucu olduğu düşünülen madde ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında 4 adet araç trafikten men edilirken, 39 araca toplamda 271 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.