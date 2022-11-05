Esenyurt’ta bir kadın gece saatlerinde dolandırıldığını söyleyerek ortalığı ayağa kaldırdı. Dolandırıcı olduğunu iddia ettiği kişinin yaşadığı apartmanın önüne gelerek hakaretler savuran kadın, apartman sakinin uyarısına rağmen bağırmaya devam ederken yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir kadın gece saatlerinde dolandırıldığını söyleyerek ortalığı ayağa kaldırdı. Dolandırıcı olduğunu iddia ettiği kişinin yaşadığı apartmanın önüne gelerek hakaretler savuran kadın, apartman sakinin uyarısına rağmen bağırmaya devam ederken yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1652 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kendisini dolandırdığını söylediği kişinin yaşadığı sokağa gelen kadın, apartmanın önünde bağırmaya başladı. Binaya doğru yüksek sesle hakaret eden kadını duyan apartman sakinlerinden biri pencereye çıktı. Kadın, camdan bakan vatandaşa “Yan dairenizde oturan kişi beni dolandırdı. Şimdi de pencereye çıkamıyor ve telefonuma cevap veremiyor” dedikten sonra hakaret etmeye devam etti. Bina sakini, kadına “Geç oldu. İşini yarın halledersin, insanlar yarın işe gidecek” dese de şahıs, “Kocam ile aramı açtı. O beni içeride duyuyor. İsterse polis gelsin” diyerek bağırmaya devam etti. Yaşanan o ilginç anlar, daire sakinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.