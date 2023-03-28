Esenyurt’u dirençli bir kent haline getirmek için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından planlanan Deprem Çalıştayı’nın ilk toplantısı yapıldı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün başkanlık yaptığı toplantıda, kentin tüm bileşenleriyle deprem öncesinde ilçede alınacak önlemler ve deprem anında neler yapabileceği konuşuldu.

Esenyurt’u depreme hazırlamak ve deprem anında yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla planlanan Deprem Çalıştayı’nın ilk toplantısı yapıldı. Esenyurt Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Çalıştay Başkanı olarak Prof. Dr. Naci Görür, belediyenin teknik personelleri ve kentin tüm bileşenleri katıldı.

“Uzun bir yol ama ben güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum”

Toplantıda göreve geldiği günden bu yana ilçede doğal afetlere hazırlık noktasında yaptıkları çalışmalardan bahseden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt’un depreme direncini arttırmak, deprem anında muhtemel felaketin büyüklüğünü azaltmak için neler yapabileceğimizi değerlendirmek amacıyla bu çalıştayı yapmaya karar verdik. Ortak bir kent iradesi ortaya koyarak bu sorunun altından kalkabiliriz. Uzun bir yol ama ben güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum” dedi.

“İletişim sistemi üzerine çalışıyoruz”

Göreve geldiğinde Esenyurt’un makine ve ekipman konusunda hiçbir envanterinin olmadığı ifade ederek kurdukları Esenyurt Arama Kurtarma Ekibi (ESAK)’ın sayısını 250’ye çıkardıklarını belirten Bozkurt, “Muhtemel bir depremde süreci doğru yönetmek için komuta merkezli mobil yönetim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Makine, ekipman ve mobil araçlar alıyoruz. Hatay depreminde gördük ki en büyük sorunlardan bir tanesi de iletişim sorunu. Esenyurt’ta iletişimin kopmaması için radyo dalgaları üzerinden haberleşmeyi sağlayarak, şehrin farklı noktalarına yerleştireceğimiz kameralarla görüntü üzerinden takip edileceğiz. Ayrıca Bridge programımız var. Bu programla yazışmaların devam ettiği bir iletişim sisteminde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgedeki gözlemlerimizin büyük faydası oldu”

Hatay’da elde ettiklerini kanaatlerin önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Tabii ki çok büyük bir acı, büyük bir afet ama bundan sonraki süreçlerin yönetilmesi açısından oradaki gözlemlerimizin de bize büyük faydası olacak. Deprem olduktan sonra sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, meclis üyeleri gibi kentin tüm bileşenlerini Hatay’a gönderdik. Neye imza atıyorlar, hangi konuda karar veriyorlar? Bunları görmelerini istedik. Bu kanaatler sonucunda kentimizin tüm bileşenleriyle doğru kararlar alacağız” diye konuştu.

“Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapmalıyız”

Bir kenti depreme hazırlamak için ilçeyi oluşturan altı ana bileşenden bahseden Prof. Dr. Naci Görür, “Sadece Esenyurt Belediyesi değil İBB, İstanbul Valiliği ve hükümetinde bu işin içinde olması lazım. Sonrasında ise yönetim ve yönetim sistemini, halkı, altyapıyı, ilçenin yapı stokunu, çevre ve ekosistemini ve ekonomisini depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bu altı bileşen burayı tanımlayan ana bileşenler. Esenyurt’u deprem dirençli yapmak için bu bileşenlerin her birini deprem dirençli yapmak zorundayız” dedi.