Esenyurt’ta bulunan çöp toplama merkezine ait bakım onarım atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta Koza Mahallesi 1342’inci Sokakta bulunan çöp toplama merkezine ait bakım onarım atölyesinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çöp araçlarının tamiri yapıldığı tesiste kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar tesis içerisinde bulunan yakıt deposuna sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm tesise yayıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.